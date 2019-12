Um Mëttwoch ass am amerikaneschen Representantenhaus de Vott driwwer, op eng Impeachment Prozedur géint de President soll lancéiert ginn.

Den Donald Trump kritt jo Amtsmëssbrauch reprochéiert.



Am Representantenhaus hunn d'Demokraten d'Majoritéit. Et gëtt sech also erwaart, datt d'Prozedur gréng Luucht kritt.

D'Prozedur selwer, déi engem Geriichtsprozess gläicht, ass dann am Senat. An do hunn dem Trump seng Republikaner déi meeschte Sëtz. Et ass deemno onwarscheinlech, datt do eng Zweedrëttel-Majoritéit zesummekënnt.



Am Virfeld vum Vott hat den Donald Trump der Cheffin vum Representantenhaus, dem Nancy Pelosi, e rosene Bréif geschriwwen. Si hätt mat hirem Festhalen un der Impeachment-Prozedur "der amerikanescher Demokratie en oppene Krich" erkläert, huet den US-President sech opgereegt. Hie reprochéiert der Nancy Pelosi Muechtmëssbrauch.