En Dënschdeg war de wäermsten Dag an Australien, dee jeemools zanter de Meteo-Opzeechnunge gemooss gouf. D'Moyenne louch bei 40,9 Grad.

De 17. Dezember 2019 war 0,6 Grad méi waarm wéi de 7. Januar 2013, dee bis ewell de Rekord-Dag war. De Wiederexperten no wäert dee wäermsten Dag awer nach kommen, well nach an den nächsten Deeg den Thermometer soll klammen, virun allem un der Ostküst.

Am Zentrum vun Australien ass de Quecksëlwer op bis zu 45 Grad an d'Luucht gaangen. Zu Perth goufen 3 Deeg hannerteneen iwwer 40 Grad gemooss. Am Dezember hätt et dat bis ewell nach net ginn.

Déi héich Temperature wieren och Schold un den uerge Bëschbränn. Zanter Méint ginn et där Honnerten. Op d'mannst 3 Milliounen Hektar Land goufen zerstéiert. Hëtzt a Loft an den nächsten Deeg sollen d'Situatioun nach verschlëmmeren.

Grond fir d'Hëtzt ass BBC no en enormen Temperaturënnerscheed am Indeschen Ozean. Den Temperaturënnerscheed vum Waasser am ëstlechen a westlechen Deel vum Mier wier esou héich wéi zanter 60 Joer. D'Suitte sinn hefteg Iwwerschwemmungen an Deeler vun Asien an eng Hëtztwell an Australien.