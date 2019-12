An Australien gëllt fir déi nächst 7 Deeg den Etat d'Urgence op Grond vun den uerge Bëschbränn.

Hëtztwell, Temperaturrekorder, uerg Bëschbränn: Fir d'zweete Kéier zanter Mëtt November gouf am Südoste vun Australien den Noutstand ausgeruff.

Den Etat d'Urgence gëllt souwuel fir d'Metropol Sydney wéi och fir de Bundesstaat New South Wales. Hei leien d'Temperaturen aktuell bei iwwer 40 Grad Celsius.

Den Etat d'Urgence gëllt fir déi nächst 7 Deeg. Dëst erméiglecht den Autoritéiten ënnert anerem eng besonnesch séier Mobiliséierung vu Suen, Pompjeeën, Zwangsevakuéierungen, Stroossespären an eng Ënnerbriechung vun der Stroum- a Gasversuergung.

Zanter Oktober hunn uerg Bëschbränn an Australien den Autoritéiten no e puer Milliounen Hektar Land zerstéiert. Op d'mannst 6 Persoune sinn ëm d'Liewe komm, Honnerten Haiser sinn zerstéiert ginn. De Südoste vum Land ass besonnesch uerg betraff: Eleng an New South Wales kämpfen iwwer 2.000 Pompjeeë géint ronn 100 Bränn.