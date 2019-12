An des USA kënnt et dëst Joer wuel net nees zu engem Shutdown, wéi et en nach 2018 gouf.

De Kongress zu Washington huet nämlech dem Budgetsprojet vun der Regierung fir 2020 gréng Luucht ginn. Dee begräift ëmmerhin 1,4 Billiounen Dollar an, also 1.400 Milliarden. Elo feelt just nach d’Ënnerschrëft vum President. Déi muss haut geschéien, soss ass vun e Méindeg un nees alles blockéiert, an et kënne keng Paien an de staatlechen Administratioune méi ausbezuelt ginn.