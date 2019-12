An der Nuecht vum 31. Dezember 2019 op den 1. Januar 2020 solle viraussiichtlech 7.754.847.000 Mënschen op der Welt liewen.

Dës Zuelen huet d'DSW (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung) e Freideg verëffentlecht. Am Ganze wier dat eng Hausse vun 83 Millioune Leit bannent engem Joer, wat ongeféier der Awunnerzuel vun Däitschland entsprécht. Am Joer 2023 sollen et der Stëftung no 8 Milliarde sinn.

Besonnesch héich wier de Wuesstem an Afrika. Eng vun den Haaptursaache wieren déi vill ongewollte Gebuerten, sou d'Renate Bähr vun der DSW. Den Ament wunne ronn 1,3 Milliarde Mënschen op dësem Kontinent. Bis 2050 soll d'Zuel bis op 2,5 Milliarde klammen. De Kontinent, deen déi meeschten Awunner Opweises huet, ass Asien.