Schaarf Kritik um US-President Donald Trump gouf et en Donneschdeg bei enger Debatt op der Tëlee vun den Demokraten.

De fréiere Vizepresident Joe Bidden huet betount, datt d'Integritéit vum Presidentenamt erëm misst hiergestallt ginn. D'Senatorin Elizabeth Warren sot, den Trump wier de korruptste President an der amerikanescher Geschicht. E pathologesche Liggener huet de Bernie Sanders den Donald Trump genannt.

E Mëttwoch hat jo d'Representantenhaus d'Impeachment-Prozedur géint den Donald Trump an d'Weeër geleet. De Prozess selwer wäert awer am Senat sinn, a Vue datt d'Republikaner do eng Majoritéit hunn, ass en Impeachment éischter onwarscheinlech.