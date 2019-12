De fréiere Chef vun der franséischer Télécom Didier Lombard ass zu enger Prisongsstrof vu 4 Méint an eng Geldstrof vu 15.000 Euro verurteelt ginn.

D'Entreprise krut donieft eng Geldstrof an Héicht vu 75.000 Euro.

Dem Urteel no haten d'Manager an de Joren 2008 an 2009 beim Ëmbau vun der Entreprise no der Privatiséierung duerch "organiséierte Mobbing" sou vill Drock ausgeüübt, datt sech eng Partie vun de Mataarbechter d'Liewe geholl hunn. Am Prozess goung et ëm ronn 40 Mataarbechter, vun deenen 19 Selbstmord begaangen hunn an 12 weider versicht hunn, sech d'Liewen ze huelen.