Duerch de Stuerm "Elsa" sinn e Freideg aus Spuenien dräi Doudesfäll an aus Portugal zwee weiderer gemellt ginn.

Duerch de Stuerm "Elsa" sinn am Süde vun Europa op d'mannst 5 Mënschen ëm d'Liewe komm. A Spuenie sinn 3 Leit gestuerwen. A Portugal goufen zwee Doudeger gemellt an eng Persoun gëtt nach vermësst. A Frankräich huet de Stuerm fir ee Stroumausfall an 140.000 Stéit gesuergt. An allen dräi Länner lafen d'Virbereedungen, fir sech op den nächste Stuerm mam Numm "Fabien" vir.

A Spuenien ass ee Mann ëm d'Liewe komm, wéi hie mat sengem Trakter an d'Héichwaasser gefall ass, ee weidert Doudesaffer gouf et bei engem Äerdrutsch.

A Portugal ass den Autoritéiten no ee Mann bei engem Autosaccident gestuerwen, wéi 50 Kilometer vu Lissabon ewech ee Bam op säin Auto gefall ass. E weidere Mann ass zu Viseu am Zentrum vum Land gestuerwen, wéi een Haus an de Koup gefall ass. An der nämmlechter Géigend gëtt nach ee Mann vermësst. D'Rettungsekippe fäerten, datt hie vum Héichwaasser mat ewechgerappt ginn ass.

Am Süden an am Oste vu Frankräich sinn duerch de Stuerm Beem, Schëlder a Stroumleitungen ëmgefall, sou datt 140.000 Stéit ouni Stroum waren. Zu Saint-Etienne hu misse 17 Mënschen a Sécherheet bruecht ginn, wéi een Daach vun engem Haus ofgedeckt gi war.

An der Strooss vu Gibraltar tëscht Spuenien a Monaco gouf de Schëffsverkéier gestoppt.

Déi 3 Länner erwaarden e Samschdeg deen nächste Stuerm. De "Fabien" dierft Wandspëtzte vu bi zu 120 km/h mat sech bréngen an zolitte Reen. De Meteorologen no soll en awer manner schlëmm ausfalen, wéi de Stuerm "Elsa".