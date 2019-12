E 15 Joer ale Jong, deen zanter 2 Joer als vermësst gëllt, gouf e Freideg an der Wunneng vun engem 44 Joer ale Mann fonnt.

Wéinst Verdacht op Verbreedung vu kannerpornographeschem Material gouf d'Appartement vum presuméierten Täter duerchsicht. Dobäi hunn d'Beamte vun der Police de vermësste Jong an engem Schaf fonnt. Et gëtt den Ament nach gepréift, ob et sech hei ëm de Marvin K. aus Duisburg handelt. Hien ass 2017 am Alter vun 13 Joer verschwonnen.

D'Mamm vum vermësste Jong hätt der Bild-Zeitung géigeniwwer confirméiert, dass et hire Bouf wier, deen d'Police e Freideg fonnt huet.