Aacht Méint nom Ongléck, bei deem 29 Persounen ëm d'Liewe komm sinn, inculpéiert de Parquet a Portugal de Buschauffer vu Madeira.

De Chauffer kritt homocide involontaire an 29 Fäll virgehäit, dräi Mol blessures involontaires. Wat de Buschauffer konkret belaascht, dat soten d'Autoritéite bis ewell awer nach net. Nom Accident am Abrëll hat et nach esou ausgesinn, ewéi wann de Chauffer net schëlleg wär. Ënnert den Doudesaffer ware virun allem däitsch Touristen.