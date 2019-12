Den US-President huet e Gesetz ënnerschriwwen, dat Sanktioune géint d'Gas-Pipeline Nord Stream 2 an der Ostsee virgesäit.

D'Firma, déi d'Réier leet, huet reagéiert an d'Aarbechte gestoppt. Washington wëll d'Finalisatioun vun der Pipeline, déi Gas laanscht Polen an d'Ukrain direkt vu Russland an Däitschland transportéieren soll, mat Strofe verhënneren.

Fokusséiere maache sech d'Sanktiounen op d'Schwäizer Entreprise Allseas, déi mat héich spezialiséierte Schëffer d'Réier duerch d'Ostsee verleeën.

D'US-amerikanesch Regierung argumentéiert, Däitschland géif sech mat der Pipeline ofhängeg vu Moskau maachen. De Kreml geet awer net dovun aus, dass de Bau nach kann evitéiert ginn. Dem Comité vum Projet Nord Stream 2 no feele just nach 300 Kilometer duebel Réier. 2.100 Kilometer wäre scho verluecht.

E Mëttwoch hat d'Bundeskanzlerin Angela Merkel d'Sanktioune verurteelt an den USA Gespréicher ugebueden.