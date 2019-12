An Zukunft brauch een an Däitschland kee Motorsfürerschäin méi, wann ee mat enger Maschinn bis zu 125 ccm a 15 PS fuere wëll.

Allerdéngs mussen d'Motocycliste mindestens 25 Joer al sinn an op d'mannst 5 Joer den Autosfürerschäin (Klass B) hunn. No 9 Course vu jeeweils 90 Minutten (4 Theorie- a 5 Praxis-Coursen) dierf een dann an Däitschland mat engem Motorrad bis zu 125 ccm a 15 PS duerch d'Géigend fueren.

D'Initiativ vum Verkéiersminister Andreas Scheuer huet scho viru Méint fir hefteg Diskussioune gesuergt a gëtt och elo nach staark kritiséiert. De President vun der däitscher Verkéiersopsiicht sot, dass Motocycliste schonn am Normalfall engem héije Risiko op de Stroossen ausgesat sinn. Si ouni Erfarung mam Motorrad fueren ze loosse wier onvirsiichteg. Och de Florian Reifferscheid vun der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands (BAND) ass der Meenung, dass esou just nach méi Verkéiersaccidenter op de Stroosse geschéien.

Kritesch gesinn dat neit Gesetz och vill Farleerer an Däitschland. No 5 Praxis-Course géing engem d'Kompetenz feelen, ëmweltbewosst a verantwortungsvoll mat engem Motorrad ze fueren. E groussen Deel vun den Accidenter, an déi Motocyclisten involvéiert sinn, geschéien nämlech duerch Fuerfeeler.