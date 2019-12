Am éisträicheschen Tirol sinn e Samschdeg eng Rëtsch regional Strecke fir den Trafic gespaart.

Zil vun der Mesure ass et, d'Autosfuerer esou laang ewéi méiglech op der Autobunn ze halen, fir dass d'Auswäich-Strecke vum villen Trafic verschount bleiwen. Dës Verbueter gëllen am Dag, de Weekend an op Feierdeeg an dat bis Mëtt Abrëll.