Den Donald Trump huet e Freideg den Owend de Verdeedegungsbudget fir 2020 ënnerschriwwen.

An dësem ass d'Grënnung vun enger Weltraum-Unitéit vun der Arméi virgesinn.

Den Espace wier eng nei Krichsfront, esou den US-amerikanesche President Donald Trump. D'Schafe vun enger Weltraum-Arméi wier deemno e grousse Schrëtt. Dem Verdeedegungsminister Mark Esper no soll dës „Space Force" den USA hir Muecht am All ofsécheren.