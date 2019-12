Ënnert den Doudesaffer ass och e Bouf vun 8 Joer.

Op mannst 21 Persoune sinn an Indien bei Protester ëm d'Liewe komm, dorënner e Bouf vun 8 Joer. Zanter dem 10ten Dezember ginn d'Leit do op d'Strooss géint een ëmstriddent Abiergerungsgesetz. Et soll illegal agereeste Persounen, déi aus den Nopeschlänner Bangladesh, Pakistan an Afghanistan kommen, d'Abiergerung erliichteren, ënnert der Konditioun, datt si keng Mosleme sinn.

Dausende Leit gouf bei de Manifestatioune festgeholl. Et gëtt domadder gerechent, datt ronn 700 Persounen nach ëmmer vun der Police festgehale ginn, ronn 4.500 wiere nees op fräiem Fouss.