Ganzer 33 presuméiert Terroriste solle vu franséischen Zaldoten am Mali "neutraliséiert" gi sinn, esou de franséische President.

"Et wier ee grousse Succès". Dat sot e Samschdeg de Mëtteg de franséische President Emmanuel Macron, wéi hien iwwert eng Operatioun géint Terroristen am Mali geschwat huet. 33 presuméiert Terroriste wiere neutraliséiert ginn, esou de Macron de Moien, deen domadder oppe gelooss huet, op d'Persounen ëmbruecht goufen oder net. Et hätten och kéinten eng Partie Poliziste bei der Aktioun befreit ginn, déi als Geisele gehale goufen.

An der Sahel Regioun huet Frankräich de Moment eng 4.500 Zaldote stationéiert, déi do un enger Anti-Terror Missioun participéieren.