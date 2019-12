Eng spezial "Brexit"-Editioun wäert et vun der 50 Penny Mënz ginn.

D'Mënz sollen Erënnerungen un den Austrëtt aus der EU sinn. D'Firma, déi sech dorëms këmmert, huet missten ronn eng Milliounen al Mënz aschmëlze loossen. Do stoung nämlech nach den alen Austrëttsdatum drop, dee vum Oktober. Elo soll jo awer den 31. Januar d'nächst Joer Schluss sinn.

Nieft dem Datum sollen och d'Wierder "peace, prosperity and friendship with all nations" (Fridden, Wuelstand a Frëndschaft mat allen Natiounen) dropstoen.