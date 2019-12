Donieft sollen, esou däitsch Medien, 2 Persoune verhaft gi sinn. D'Bild an d'Berliner Morgenpost schwätze vu "Gefährder".

Virun dräi Joer scho koum et zu enger uerger Terrorattack um Breitscheidplatz, wéi den Attentäter Anis Amri mat engem geklaute Camion an de Chrëschtmaart gefuer war. 12 Leit haten hiert d'Liewe gelooss.

Dëst d'Kéier ass et méi roueg ofgelaf. D'Police hat en Indice kritt, datt méiglecherweis e verdächtege Géigestand um Chrëschtmaart deponéiert wier. D'Beamten hu kuerz no 20 Auer ugefaangen, de Maart ze raumen an no verdächtege Géigestänn ze sichen. Wéi d'Police op Twitter matdeelt hätten d'Leit de Maart roueg an ouni a Panik ze verfale verlooss.

Aktuell sind unsere Kolleg. am Weihnachtsmarkt #Breitscheidplatz im Einsatz und räumen diesen, um Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand nachzugehen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 21, 2019

Donieft huet och eng Veranstaltung an enger Kierch direkt an der Géigend missten ofgebrach ginn an d'S-Bahn-Statiounen an der Ëmgéigend konnten net ugefuer ginn.