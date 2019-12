3 Joer no der Attack um Breitscheidplatz zu Berlin hunn 2 verdächteg Männer fir Opreegung gesuergt. De Chrëschtmaart gouf e Samschdeg den Owend evakuéiert.

An de spéiden Owesstonnen huet déi däitsch Police awer Entwarnung ginn. Si haten en Indice kritt, datt méiglecherweis e verdächtege Géigestand um Chrëschtmaart deponéiert wier. D'Beamten hu kuerz no 20 Auer ugefaangen, d'Plaz ze raumen an no verdächtegen Objeten ze sichen. Wéi d'Police op Twitter matdeelt, hätten d'Leit de Chrëschtmaart roueg an ouni a Panik ze verfale verlooss.

2 Männer solle sech wärend dem Asaz verdächteg verhalen hunn. Wéi si vun der Police ugeschwat goufen, wollte sech déi zwee op eemol ganz séier duerch d'Bascht maachen. De Verdacht, dass géint ee vu béiden en Haftbefeel virläit, gouf awer net confirméiert. Als Grond dofir nennt eng Spriecherin vun der Police, dass sech d'Nimm vun de Männer immens geglach hätten.

Die Überprüfung vor Ort ergab zunächst eine Fahndungsnotierung, die sich im weiteren Verlauf nicht bestätigte. Aufgrund des Verhaltens und der angenommenen Fahndungsnotierung haben unsere Kolleg. vorsorglich den Weihnachtsmarkt geräumt. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 21, 2019

Wéinst der Terrorattack virun 3 Joer hätte si "sensibel reagéiert". Op där selwechter Plaz koumen nämlech 12 Persounen ëm d'Liewen, wéi den Attentäter Anis Amri mat engem geklaute Camion um Breitscheidplaz an eng Mënschemass gefuer ass. 55 Persoune goufen zum Deel uerg blesséiert.

Donieft huet och eng Veranstaltung an enger Kierch direkt an der Géigend missen ofgebrach ginn an d'S-Bahn-Statiounen an der Ëmgéigend konnten net ugefuer ginn. Am Ganze waren e Samschdeg den Owend 350 Polizisten an eng Partie Hënn am Asaz.