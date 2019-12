An Däitschland gouf eng Abberzuel Gefaangener kuerz virun de Feierdeeg fréizäiteg aus dem Prisong entlooss.

Der FAZ no wieren an Däitschland op d'mannst 1.200 Persoune scho virun November fräikomm. Verschidde Bundeslänner begrënnen dës Entscheedung opgrond vun der Chrëschtzäit. De Justizministère am Saarland huet vun engem "humanitären Akt" geschwat. An hirem Bundesland kënnen 9 Gefaangener vun dëser Moossnam profitéieren, an Niedersachsen 59, an Thüringen sinn et 9 Leit, 14 sinn et der a Schleswig-Holstein, 16 a Mecklenburg-Vorpommern an och am Bundesland Hamburg duerfte sech 43 Prisonéier freeën.

Hannert de Fräiloossunge géingen awer virun allem praktesch Grënn stiechen: "Et hätt éischter wéineg mat Chrëschtdag selwer ze dinn, mä méi mat dem Fait, dass d'Berodungsplazen zum Schluss vum Joer dacks vill ze dinn hätten", esou déi juristesch Senatsverwaltung zu Berlin.

Fréizäiteg entlooss kënnen awer just déijéineg ginn, déi souwisou am Dezember oder ufanks Januar hir Prisongsstrof ofgesiess hätten. Eng "bonne conduite" gëtt hei virausgesat.