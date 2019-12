Am Sträit ëm d'Pensiounsreform setzt de franséische President Emmanuel Macron en Zeechen.

Wéi et heescht, wéilt hien op knapps 20.000 Euro de Mount verzichten, déi hien no senger Amtszäit zegutt hätt. Wärend a Frankräich nach ëmmer gestreikt gëtt, well d'Regierung d'Pensiounswiesen erneiere wëll, huet de Büro am Elysée dem franséische President säi Verzicht op d'Presidentepensioun matgedeelt. Dem Emmanuel Macron entginn domat 6.220 pro Mount.

Donieft plangt hien de Sëtz am Verfassungsrot, deen dem franséische President no senger Amtszäit zousteet, net unzetrieden. D'Positioun gëllt op Liefzäit an ass dotéiert mat 13.500 Euro de Mount.

Wéi LeMonde schreift, ass de Macron deen éischte President, deen op dës Pensioun verzicht, zanter dass se 1955 agefouert gouf. Si stéing de Presidente per Gesetz zou, an dat, egal wéi laang si regéieren an a wéi engem Alter si d'Presidentschaft néierleeën.

D'Zeitung schreift weider, den Emmanuel Macron wéilt d'Pensioun vum franséische Staatschef an Zukunft duerch dee selwechte Punktesystem reegelen, deen elo de Kärpunkt vu senge Reformpläng ass.

De President wëll de komplizéierte System mat 42 verschiddene Reegelungen a Frankräich jo vereenheetlechen.