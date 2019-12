Als éischt d'"Elsa", elo de "Fabien": Am Süde vun Europa hunn op en Neits Wanterstierm vill Schued a Frankräich a Spuenien ugeriicht.

A Spuenien geet rieds vun 3 Doudesaffer an a Frankräich gëtt den Ament nach eng Persoun vermësst. Um Mëttelmier, no bei der Hafestad Marseille, gëtt e Mann vermësst, deen e Freideg vun engem Seegelschëff an d'Mier gefall ass. D'Rettungsdéngschter konnten eng aner verongléckte Persoun nach retten.

Op der Côte d'Azur mellen déi franséisch Autoritéite Bullislawinen.

Wéi et vu spuenescher Säit heescht, ass eng 32 Joer al Südkoreanerin zu Madrid gestuerwen, wéi si vun engem Stéck vun engem Gebai getraff gouf, dat erofgefall ass. E Freideg ass en 68 Joer ale Surfer aus Holland an der südwestlecher Provënz Huelva erdronk.

5 Mënschen duerch Stuerm "Elsa" ëm d'Liewe komm

Duerch de Stuerm "Elsa" sinn am Süde vun Europa op d'mannst 5 Mënsche gestuerwen. A Spuenie goufen dräi Doudeger gemellt, a Portugal waren et der zwee.

Ee Mann ass ëm d'Liewe komm, wéi hie mat sengem Trakter an d'Héichwaasser gefall ass, ee weidert Doudesaffer gouf et bei engem Äerdrutsch.

A Portugal ass den Autoritéiten no ee Mann bei engem Autosaccident gestuerwen, wéi 50 Kilometer vu Lissabon ewech ee Bam op säin Auto gefall ass. E weidere Mann ass zu Viseu am Zentrum vum Land gestuerwen, wéi een Haus an de Koup gefall ass.

Fir Stroumausfall an 140.000 Stéit hunn d'Wiederkonditiounen a Frankräich gesuergt, wéi Beem, Schëlder a Stroumleitungen ëmgefall sinn. De Stuerm hat staarke Reen a Wandspëtzte vun 160 Kilometer an der Stonn mat sech bruecht.