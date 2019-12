De Moment streide sech an Neiséiland d'Regierung an d'Waffelobby doriwwer, ob de Réckkaf-Programm vun der Regierung hiren Zweck erfëllt huet oder net.

Nom Attentat am Mäerz zu Christchurch mat 51 Doudegen haten déi neiséilännesch Autoritéiten hallef-automatesch Waffen, wéi den Attentäter eng hat, verbueden. D'Leit, déi am Besëtz vun esou enger Waff waren, hunn déi missen ofginn a krute 95 Prozent vum Kafpräis zeréck. Fir déi, déi illegal un eng komm waren, gouf et eng Amnestie, wa se sech bei der Police gemellt hunn.

D'Waffelobby geet dovunner aus, datt elo nach ëm 170.000 Waffe vum concernéierte Modell am Ëmlaf wieren, nodeems de Réckkaf-Programm dëse Weekend op en Enn goung. D'Police huet allerdéngs erkläert, datt ee bei der Zuel vu Waffe léich, déi zeréckgi goufen, déi eng Beroderfirma geschat hätt. Dat wiere ronn 57.000 Waffen a bal 200.000 Baudeeler.