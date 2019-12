Nodeems en Donneschdeg 5 Detenuen aus engem Prisong zu Turnhout an der Belsch fortgelaf sinn, feelt vun 2 vun hinnen nach ëmmer all Spuer.

Bei engem vun hinnen soll et sech ëm de Brudder vum Ashraf Sakkaki handelen, engem Drogen-Boss, deen 2009 op spektakulär Aart-a-Weis aus engem Prisong zu Brügge per Helikopter ugaange war, mëttlerweil awer a Marokko am Prisong sëtzt.

Nieft dem Oualid Sekkaki ass och nach den Abderrahim Baghat op der Flucht.

Déi 5 hate sech iwwert eng Mauer duerch d'Bascht gemaach, wou op der anerer Säit en Auto op si gewaart huet. D'Police war direkt mat Helikopter a Sichhënn ënnerwee, fir d'Detenuen ze fannen. 3 vun hinne konnten nach um Donneschdeg den Owend an der Géigend vun der Gare zu Turnhout fonnt ginn.