No engem wochelaangen Hin- an Hir ëm de Vott vum italieenesche Budget fir 2020, huet d’Parlament zu Roum no enger Marathon-Sitzung gréng Luucht ginn.

312 Deputéiert hunn derfir gestëmmt, bei 153 Nee-Stëmmen. Déi 4 Parteien aus der Regierung vum Premier Giuseppe Conte hate virdrun nach ferme Sträit kritt, iwwert geplangte Steier-Recetten. Italien wëll an Zukunft och méi an der Lutte géint d’Steierhannerzéiung maachen, an dofir de Gebrauch vum Boergeld limitéieren, an dat elektronescht Bezuelen méi promouvéieren.