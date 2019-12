Lokale Medien no wier de Bus an enger Kéier vun der Strooss ofkomm, an Dosende Meter déif an e Floss gefall.

13 Passagéier konnte sech selwer retten, oder goufe vun Zeien aus dem Wrack gezunn. Et war keen aneren Auto an den Accident verwéckelt, heescht et vun der Police op der Plaz. D'Ongléck war an der Géigend vun der Stat Pagar Alam.