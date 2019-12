Zu Colorado Springs am US-Bundesstaat Colorado gouf et ee besënnleche Bankiwwerfall.

Lokal Medien schreiwen, datt do e Mann an enger Bank domat gedreet hätt, eng Waff ze zéien, fir Boergeld ze kréien.

Wéi hien aus der Filial gaange wär, hätt hien d'Geld ënnert d'Passanten geheit a ''Schéi Chrëschtdeeg'' geruff.

Duerno hätt de 65 Joer ale Mann sech virun e Café gesat an do op d'Police gewaart. Déi verwinnt Passanten sollen d'Suen nees zeréck an d'Bank bruecht hunn.