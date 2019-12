Op Chrëschtdag virun 30 Joer, de 25. Dezember 1989, goufen zu Bukarest a Rumänien, den Diktator Nicolae Ceausescu a seng Fra Elena higeriicht.

42 Joer Kommunismus am Land goungen op en Enn.

Dass déi Rumänesch Revolutioun, déi just kuerz virdrun zu Timisoara, an der zweetgréisster Stad vum Land, no bei der haut serbescher Grenz ugoung, esou séier zu engem Wiessel vum Regime gefouert huet, ass och zréckzeféieren op falsch Noriichten.

Haut géif ee vu sougenannte “fake News” schwätzen. E Reportage vum Petz Bartz.