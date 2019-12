Russesch Kampfjette sollen am Nordweste vu Syrien Bommen erofgehäit hunn an op d'mannst zéng Zivilisten ëmbruecht hunn, dorënner 6 Kanner.

Wéi de syreschen Observatoire fir Mënscherechter matdeelt, hätten d'Fligeren eng Schoul attackéiert an der Refugiéeën ënnerbruecht waren. D'Bommen hätten am Osten an der Provënz Idlib ageschloen, der leschten Héichbuerg vun de Rebellen.

Kuerz virdrun hat den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres gefuerdert, d'Waffen an der Regioun missten elo direkt néiergeluecht ginn.