Dausenden Gleeweger hunn op Hellegowend déi traditionell Mëtternuechtsmass am Péitersdoum zu Roum gefeiert.

De Poopst Franziskus huet un dat Gutt am Mënsch appelléiert.

Hien huet fir Chrëschtdag d'Matgefill fir seng Matmënschen an de Virdergrond gestallt. Et sollt een net op säi géintiwwer waarden, fir dass deen eppes Guddes mécht. Et sollt ee selwer den Ufank maachen, esou de Poopst zu Roum. Et war dem Franziskus seng 7. Mëtternuechtsmass fir Chrëschtdag.

E Mëttwoch op Chrëschtdag huet de Poopst Franziskus säi Chrëschtmessage virgelies.

Affer vu Gewalt a Mënschen, déi op der Flucht sinn, misste gehollef kréien. De Poopst François huet a sengem Message fir Chrëschtdag zum Fridden an der Welt opgeruff. Syrien wier vum Krich zerrappt, déi international Friddensbeméiunge missten onbedéngt weider goen, sot de Poopst zu Roum. Och an der Ukrain bräicht et konkret Léisunge fir en durabele Fridden.

Eng aner Revendicatioun vum Poopst war déi, datt Flüchtlinge besser misste protegéiert ginn. Datt Migranten an Europa géinge refuséiert ginn oder datt hiert Schicksal kee géing interesséieren, dat wier ongerecht.

Dono huet de Poopst dann traditionell de Segen "Urbi et Orbi", also fir d'Stad Roum an den Äerdkrees, op der Péitersplaz verdeelt. No der Chrëschtmetten war dëst den Héichpunkt vun de Feierlechkeeten am Vatikan.