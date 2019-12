E britteschen Tourist a seng 2 Kanner sinn an der Vakanz a Spuenien an der Schwämm vum Hotel ëm d'Liewe komm.

Zu Mijas hat dat 9 Joer aalt Meedchen fir d'éischt ëm Hëllef geruff. Wéi säi 16 Joer ale Brudder an den 53 Joer ale Papp him wollten zur Säit stoen, wier et zum Ongléck komm.

Op Chrëschtdag an der Mëttesstonn hätten d'Rettungsekippen nëmmen nach den Doud vun den 3 Concernéierte kënne feststellen.

Ursaach vun der Tragedie soll de System vum Pool, fir Waasser aus dem Baseng eraus- an eranzezéien, gewiescht sinn, sou lokal Medien.