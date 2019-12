E Kritiker vum russesche President Vladimir Putin soll an d'Arktis op eng Loftwaffe-Basis bruecht gi sinn, fir aus dem Wee ze sinn.

Dat reprochéiert de prominente Kreml-Kritiker Nawalny dem Putin. D'Persoun ëm déi et sech géif handelen, wier den 23 Joer ale Ruslan Schaweddinow, dee fir dem Nawalny seng Anti-Korruptiouns-Stëftung schafft.

De Mann wier e Méinden aus senger Wunneng verschleeft ginn an hätt missten an d'Arméi antrieden. A Russland gëllt nämlech nach den obligatoreschen Déngscht an der Arméi fir Männer tëscht 18 an 27 Joer. Dofir gesäit déi russesch Regierung och kee Feeler bei sech. De Schaweddinow wier duerno op eng Militärbasis an d'Arktis bruecht ginn.

De Mann dierft u sech guer net agezu ginn, kritiséiert de Nawalny, well e gesondheetlech Problemer hätt. Hie gesäit an der ganzer Aktioun ee politesche Calcul. De Schaweddinow géif als politesche Prisonéier gehale ginn, esou den Alexej Nawalny.

De Freideg de Moien da gouf et eng Perquisitioun vun de russeschen Autoritéiten an de Büroe vum Alexei Nawalny, bei där de Kremlkritiker festgeholl gouf. Dat huet den Entourage vum Aktivist iwwert d'Twitter annoncéiert.

Hie wier mat Gewalt aus de Büroe vun senger Anti-Korruptioun-Stëftung matgeholl ginn, ouni weider Erklärungen ze kréien. Ob d'Perquisitioun eng Reaktioun op d'Kritik ronderëm de Schaweddinow ass, ass nach net gewosst.