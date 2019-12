An Tropestuerm op de Philippinnen a Bëschbränn am Chile halen d'Leit aktuell an deene Regiounen an Otem.

Op de Philippinnen koume bis ewell 16 Persoune wéinst engem Stuerm ëm d'Liewen. Deen huet Wandvitesse vu bis zu 195 Kilometer an der Stonn erreecht, an huet am Zentrum vum Land, esou wéi och an den Touristegéigende massive Schued hannerlooss. Zéngdausende Mënschen hunn iwwert d'Chrëschtdag hir Haiser misste verloossen an a Noutlogementer d'Nuecht verbréngen. Iwwert 25.000 Persoune souzen an engem Hafe fest, well eng Färverbindung huet missten annuléiert ginn. Och d'Fligeren hu missten um Buedem stoe bleiwen.

Am Chile kämpfen e dogéint géint Bëschbränn. 245 Haiser goufe gëschter an der Hafestad Valparaíso beschiedegt oder ganz zerstéiert. Mëttlerweil wieren d'Bränn awer ënner Kontroll esou de Gouverneur aus der Regioun. Fir d'Populatioun géif keng Gefor méi bestoen. Zanter 2003 gehéiert d'Alstad vu Valparaíso zum Weltkulturierwen vun der UNESCO, wéinst senge faarwegen Haiser an enke Stroossen. D'Autoritéite gi vu Brandstëftung aus.