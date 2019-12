Vun de Wiederexperte gouf et donieft, wat d'Temperature betrëfft, keng Entwarnung.

An Australien kéint sech d'Situatioun weider zouspëtzen. Wiederexperten hu fir déi nächsten Deeg eng weider Hëtztwell annoncéiert. D'Temperaturen dierften erëm wäit iwwert 40 Grad erreechen an den dréchene Wand d'Bränn nees entfachen a weiderdreiwen.

D'Buschbränn kommen de Stied dann och ëmmer méi no. De Moment ass et eng kriddeleg Situatioun fir d'Peripherie ëm d'Stad Adelaide am Süde vum Land. D'Police huet do d'Mënschen opgeruff, sech mat Zäiten a Sécherheet ze bréngen.