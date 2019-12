Dowéinst ginn an de betraffene Gebidder Gedenkzeremonien ofgehalen.

Ënnert anerem an Thailand, Sri Lanka an an Indonesien gëtt um zweete Chrëschtdag de ronn 220.000 Affer geduecht, déi viru 15 Joer ëm d'Liewe koumen, wéi deemools een Tsunami alles mat ewechgerappt huet. Elleng an der indonesescher Provënz Aceh waren 170.000 Mënsche gestuerwen. En Donneschdeg gi sech do dausende Leit erwaart, déi bei de Gedenkzeremonie matmaachen.

De 26. Dezember 2004 hat ee Séibiewe mat enger Stäerkt vun 9,1 een Tsunami ausgeléist. 14 Länner waren deemools vun den iwwert 20 Meter héije Wellen concernéiert. Well et keng Systemer gouf, fir fréizäiteg ze warnen, hate sech d'Leit net mat Zäite konnten retten. An Thailand goufe no der Katastrophe dofir iwwert 100 Warn-Tierm laanscht d'Küst opgeriicht.