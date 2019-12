Ma de Moyenen, déi hei kritt hätt, kéinten d'Situatiounen an de Schoulen an Universitéiten an Italien net verbessert ginn, esou de Fioramonti.

Den italieneschen Educatiounsminister Lorenzo Fioramonti huet demissionéiert, well säi Ministère a sengen An net genuch Budget kritt huet. Wéi de Member vun der 5 Stäere-Beweegung erkläert huet, hätt hien net déi néideg finanziell Moyene kritt, fir d'Situatioun vun de Schoulen an Universitéiten am Land ze verbesseren. Dofir hätt hie schonn den 23. Dezember ee Bréif mat der Demissioun un de President vum Conseil Guiseppe Conte geschéckt. Der Regierung gehäit de Fioramonti vir, net couragéiert genuch ze sinn.