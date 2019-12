D'Motioun gesäit vir, datt déi tierkesch Truppen de Generol Haftar sollen dovunner ofhaen, fir d'Tripolis z'erueweren.

Dat tierkescht Parlament wëll am Januar eng Motioun analyséieren, mat där tierkesch Truppen sollen a Libyen geschéckt ginn. Do wëll Ankara d'Eenheetsregierung géint de Generol Khalifa Haftar verdeedegen, esou den tierkesche President Erdogan.

Zanter 2011 an dem Putsch géint den Al Gaddafi ass d'Land an engem Biergerkrich. Op der enger Säit ginn et Regierungstrei Milizen, op der anerer Säit de Generol Haftar, deen zanter Abrëll versicht d'Haaptstad Tripolis anzehuelen.