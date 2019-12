D'Maschinn vu Bek Air mat 100 Mënschen u Bord ass kuerz nom Start zu Almaty erofgefall a krut ee Wunnhaus ze paken. Vill Passagéier hunn iwwerlieft.

D'Fokker 100 vun der Fluchgesellschaft Bek Air hat kuerz nom Depart séier nees un Héicht verluer an ass fir d'éischt an eng Mauer gerannt, duerno nach an ee Gebai. U Bord ware 95 Passagéier a 5 Leit vun der Crew. 30 Persoune goufen deels schwéier blesséiert. D’Maschinn war en Inlandsvol vun Almaty op Nour-Sultan.