Am Iran gouf et e Freideg de Moien en Äerdbiewen. De Buedem hätt am Süd-Westen vum Land mat enger Stäerkt vun 5,1 Punkten op der Richterskala geziddert.

No beim Epizentrum steet eng Atom-Zentral, déi awer net beschiedegt gi wier, heescht et vun iranescher Säit. Iwwer méiglech Blesséierter oder Schied ass nach näischt gewosst.