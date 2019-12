Rezent huet d'Tierkei jo verstäert Member vun der Terrororganisatioun an hir Heemechtslänner expulséiert.

Zu Istanbul goufen 20 presuméiert IS-Kämpfer festgeholl, nodeem et op 48 verschidde Plaze Perquisitioune gouf. Iwwert d'Nationalitéite vun den Dschihadiste goufen et keng Detailer.



An der Silvesternuecht 2017 si bei engem IS-Attentat op eng Disco zu Istanbul 39 Mënschen ëm d'Liewen komm.