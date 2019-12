An Italien ass et an Zukunft net méi strofbar, fir Cannabis doheem unzeplanzen.

Dëst awer just ënnert der Bedéngung, dass d'Wuer net weiderverkaaft dierf ginn an et sech ëm kleng Quantitéiten handelt. Eng Entscheedung, déi d'Geriicht zu Roum e Freideg getraff huet a vun de Lénken an der Fënnef-Stäre-Beweegung begréisst gëtt.

Dem "Corriere della Sera" no géingen an Italien ronn 6,2 Millioune Mënsche Cannabis konsuméieren, déi meescht dovu sinn tëscht 15 a 34 Joer al. Wéi et weider vun där Zeitung heescht, géingen och méi italienesch Männer wéi Frae Marihuana zou sech huelen.