Déi däitsch Ëmweltministesch Svenja Schulze geet op Konfrontatioun mam Verkéiersminister Andreas Scheuer.

Si setzt sech nämlech fir eng Vitesse-Limitatioun op däitschen Autobunnen an, sou d'SPD-Politikerin. Dat géing net just d'Zuel vun den schwéieren Accidenter an den Doudegen op der Strooss erof drécken, ma och all Joers eng bis zwou Milliounen Tonne CO2 spueren. An dem Sënn géing och de gesonde Mënscheverstand fir d'Aféiere vun enger Vitesse-Limitatioun op 130 Kilometer an der Stonn schwätzen, besonnesch well et dëse schonn an de meeschten EU-Länner gëtt, sou d'Ëmweltministesch.

D'SPD huet den „Tempo-Limitt“ als een Thema definéiert, iwwer dat si mat der Unioun CDU/CSU schwätze wéilten. Den Verkéiersminister an CSU-Politiker Andreas Scheuer ass kloer dogéint.