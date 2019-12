Schonn Enn dëses Joers sollt dem Agenda no, den éischte Gas duerch d'Pipeline Nord Stream 2, vu Russland a Richtung Europa fléissen...

Ma wéinst den amerikanesche Sanktioune feelt nach ëmmer e speziellt Schëff vun der Schwäizer Entreprise „Allseas“ fir d'Réier ze verleeën an dofir daueren déi leschte Meter vum Baulänger wéi geduecht. De Start vun der Pipeline gouf dofir op Enn 2020 verluecht. Dat huet den russesche Minister fir Energie Alexander Nowak matgedeelt. Bis ewell hat Moskau nämlech ëmmer just vun engem Retard vu just e puer Méint geschwat.

Déi amerikanesch Sanktioune wäre fir de Schutz vun der Energie-Sécherheet an Europa, justifiéiert sech Washington an warnt virun enger ze grousser Ofhängegkeet vu russeschem Gas. Verschidden EU-Staaten an d'Ukrain sinn nämlech géint dës Pipeline. D'USA mussen sech awer och Eegen-Interessi reprochéiere loossen. Och si hoffen hire produzéierte Flësseggas an Europa kënnen ze verkafen.

Déi nei EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen kritiséiert d'US-Sanktioune géint europäesch Entreprisen.