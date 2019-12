Zu Paräis ginn sech dowéinst alt nees gréisser Schwieregkeeten am Trafic erwaart...

A Frankräich ass et haut den 24. Dag vum Generalstreik géint d'Pensiounsreform vum Emmanuel Macron an t'ass nach keen Enn a Siicht.

Zu Paräis ginn sech dowéinst alt nees gréisser Schwieregkeeten am Trafic erwaart, mat 6 Metroslinnen déi komplett zou sinn an just nach zwou déi normal viru fueren an riskéiere komplett iwwerlaascht ze sinn.

Mëttlerweil daueren d'Protester scho méi laang un wéi am Wanter 1995.

Och deemools goung et ëm d'Rentereform an den Premier Alain Juppé hat de Projet um Enn zeréck gezunn.