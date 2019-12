Enquêteuren hunn ënnersicht op d'Meedche méiglecherweis vum Filtersystem eragezu gouf, ma konnten dëse Verdacht net confirméieren.

Déi spuenesch Police bleift derbäi: d'Familljenongléck op Hellegowend bei dem 3 Memberen aus enger englescher Famill an der Piscine vun engem Hotel op der Costa del Sol erdronk sinn, bleift een tragescht Accident.

Et géinge keng Indicen dofir ginn, dass eppes an der Schwämm oder mam Waasser net an der Réi war, sou d'Guardia Civil.

Enquêtë géingen drop hiweisen, dass de Papp vun 52 Joer, säi Meedche vun 9 a säi Bouf vu 16 net gutt genuch schwamme konnten.

Déi hannerbliwwe Fra a Mamm behaapt sech awer drop, dass se alleguerte schwamme konnten a mengt, dass et iergendeppes an der Piscine gouf wat hinne Schwieregkeete gemaach hätt.

Enquêteuren hunn ënnersicht op d'Meedche méiglecherweis vum Filtersystem eragezu gouf, ma konnten dëse Verdacht net confirméieren. Mëttlerweil ass de Pool nees fir déi aner Gäscht vum Hotel op.