Annerhalleft Joer no der spektakulärer Rettung vun enger Futtballekipp aus der Tham-Luang-Hiel an Thailand ass elo en zweeten Zaldot gestuerwen. Den Ënneroffizéier Beirut Pakbara wier e Freideg un enger Blutt-Infektioun gestuerwen, déi e wärend der Rettungsaktioun krut, esou d’thailännesch Marinn.

Den 23. Juni 2018 war eng Jugend-Equipe mat hirem Trainer an der Hiel gefaange ginn, well d’Waasser séier geklommen ass. Eréischt no 17 Deeg konnte si bei enger opwenneger a geféierlecher Rettungsaktioun befreit ginn – weltwäit gouf d’Schicksal vun deene Jonke mat Spannung suivéiert. Héich ausgebilten Zaldote vun der thailännescher Marinn an Extremtaucher vun iwwerall op der Welt hu bei der Aktioun gehollef.

Schonn deemools war ee Member vun der thailännescher Marinn ëm d’Liewe komm, wéi hien d’Sauerstofffläschen an d’Hiel bruecht huet – zu Éiere vum Saman Gunan steet elo eng Statue bei der Hiel.