De chilenesche President Sebastian Piñera huet e Freideg e Referendum iwwert d'Verfassung annoncéiert. De 26. Abrëll sollen d'Bierger doriwwer ofstëmmen, op d'Verfassung aus der Zäit vum Diktator Augusto Pinochet soll ersat ginn, a wéi ee Gremium eng nei soll ausschaffen.

Iwwert déi nei Verfassung soll dann an engem zweete Referendum ofgestëmmt ginn. D'Verfassungsreform ass eng zentral Fuerderung vun den Demonstratiounen am Chile, déi zanter Oktober daueren.

Gëschter koum et zu Santiago de Chile nees zu Ausernanersetzungen tëschent Police an Demonstranten, dobäi huet d'Police Waasserkanounen an Tréinegas agesat.