Bei enger Explosioun an der somalescher Haaptstad Mogadischu sinn e Samschdeg de Moien op d’mannst 76 Mënschen ëm d’Liewe komm.

D’Police huet ugangs vun op d’mannst 18 Doudege geschwat, e Spidols-Spriecher huet dës Zuel awer kuerz drop no uewe revidéiert. Dosende Leit goufe blesséiert.

Bei enger presuméierter Selbstmordattack ass e Camion explodéiert. Bis ewell huet keen d’Attack revendiquéiert, ma et geet een dovunner aus, datt déi terroristesch Grupp „Al Shabaab“ dohannert stécht.

Déi sunnitesch fundamentalistesch Grupp kämpft zanter Joerzéngte fir d’Muecht am ostafrikaneschem Land. Ëmmer erëm kennt et zu bluddegen Attacken. D’USA an d’Afrikanesch Unioun ënnerstëtzen d’Regierung am Kampf géint d’Al Shabaab.