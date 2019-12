Eng Noriichten-Ekipp war am Gaang, een aneren Accident ze filmen, wéi et zu deem Ongléck am Weste vum US-Staat koum.

Och e puer Polizisten hu missen séier op d'Säit sprangen, wéi de wäissen Truck bal an d'Zeen vum aneren Accident gerannt ass. Si an de Chauffer goufen derbäi blesséiert. Den Highway 84 war vun déckem Niwwel bedeckt an nom Accident a béide Richtunge gespaart.