China wäert Prostituéiert an hir Clienten an Zukunft net méi a Lager aspären an zu Aarbecht zwéngen.

Déi chinesesch Noriichtenagence Xinhua huet dat annoncéiert. Bis ewell konnt d’Police a China Prostituéiert an hir Clienten bis zu zwee Joer a sougenannt Bildungszentren aspären an Zwangsaarbecht verhänken, wéi beispillsweis Spillsaache produzéieren. Domadder wier wéi gesot an Zukunft Schluss. Prostitutioun bleift a China awer verbueden.